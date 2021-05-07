Причастным к смерти Флойда полицейским предъявили новые обвинения

Федеральное большое жюри предъявило в пятницу четверым полицейским, причастным к гибели темнокожего Джорджа Флойда, обвинения в нарушении его конституционных прав. Об этом сообщила телекомпания CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Дерек Шовин, ранее признанный виновным в убийстве Флойда судом штата Миннесота, согласно решению присяжных, лишил погибшего "права на свободу, в том числе от необоснованного удержания и применения силы сотрудником полиции". Коллеги Шовина - Джей-Александер Кьюн и Ту Тао - обвиняются в том, что нарушили права Флойда, не вмешавшись в ситуацию с неправомерным использованием силы. Шовин, Кьюн, Ту Тао и четвертый полицейкий Томас Лейн также обвиняются в том, что не оказали ему необходимую медицинскую помощь.

Властями штата Миннесота Кьюну, Ту Тао и Лейну также инкриминируется преступная халатность, пособничество в непредумышленном убийстве и подстрекательство к нему. Они предстанут перед судом штата позднее.

Нарушение конституционных прав, повлекшее смерть человека, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Дата суда над причастными к смерти Флойда полицейскими по федеральным обвинениям пока не объявлена.

Флойд умер после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года Шовин применил жесткий удушающий прием. Уже на следующий день всех четырех стражей порядка, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили.