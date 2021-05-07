Великобритания назвала 12 стран, по прибытии из которых не потребуется карантин

Великобритания выделила 12 стран и территорий, по возвращении из которых с 17 мая не требуется уходить на самоизоляцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции британский министр транспорта Грант Шэппс, представив так называемую светофорную систему, при которой все направления поделены на группы трех цветов - зеленого, желтого и красного.

Среди государств и территорий, которые попали в зеленую группу, то есть без необходимости карантина, - Австралия, Бруней, Гибралтар, Израиль, Исландия, Новая Зеландия, Португалия и ее автономные регионы Азорские острова и Мадейра, которые идут в списке отдельно, Сингапур, Фарерские острова и Фолклендские острова.

Министр подчеркнул, что речь идет о странах, в которых уровень передачи инфекции - низкий, а уровень вакцинации, напротив, высокий. Он также пояснил, что каждые три недели эти списки будут анализироваться и при необходимости изменяться. В этой связи Шэппс посоветовал бронировать лишь такие туры, которые можно отменить с возвращением финансовых средств.