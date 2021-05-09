США может столкнуться с дефицитом топлива

Кибератака на системы крупнейшей американской трубопроводной компании Colonial Pipeline может привести к перебоям в поставках топлива в США. С такой оценкой выступило в субботу агентство деловых новостей Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что после новостей о кибератаке на Colonial Pipeline в США подорожали цены фьючерсов топлива. Стоимость поставок бензина на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 0,85% - до $2,1317 за галлон (3,785 л), дизельного топлива - на 1,06%, до $2,0106 за галлон.

При этом, как констатирует Bloomberg, инцидент может повлечь за собой "волнения на рынках горючего и перебои в поставках бензина и дизельного топлива на Восточном побережье США". Colonial Pipeline обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты страны, в том числе Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Вирджиния, Мэриленд и другие. Ежедневно по обслуживаемым ею трубопроводам перекачивается более 454 млн л топлива.

Ранее на сайте Colonial Pipeline было опубликовано заявление, в котором руководство признало, что кибератака была осуществлена с применением вируса-вымогателя. По данным агентства Reuters, за атакой может стоять группа хакеров, называющих себя DarkSide.

На фоне инцидента компания вынуждена была временно приостановить работу. По словам руководства, уже запущен процесс "восстановления работ и возвращения в деятельности в штатном режиме". По факту кибератаки проводят расследование специалисты в сфере кибербезопасности, компания оповестила об инциденте правоохранительные органы и американские власти.