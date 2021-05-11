Премьер Франции считает, что эпидемия в стране завершится примерно через год

Эпидемия во Франции может завершиться примерно через год. Такое мнение высказал в понедельник премьер-министр республики Жан Кастекс в интервью газете Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ученые нам говорят о том, что эпидемия закончится примерно через год, - сказал глава французского кабмина. - Но мы добились успеха в том, чтобы защитить себя на случай наиболее серьезных последствий".

По словам Кастекса, "Франция в настоящий момент находится в процессе выхода из кризиса в области здравоохранения". "Этот выход будет проходить постепенно, с осторожностью", - отметил он. "Если мы увидим, что в некоторых местах эпидемическая ситуация вновь выходит из-под контроля, то в этом случае мы применим особые меры", - заявил премьер.

Отвечая на вопрос о возможности возникновения четвертой волны пандемии, Кастекс подчеркнул, что "никакие варианты развития ситуации нельзя исключать и необходимо сохранять бдительность". При этом глава правительства сообщил, что "власти уже сделали заказы на вакцины, что позволит провести повторную вакцинацию населения осенью в случае необходимости".