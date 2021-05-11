В Аргентине выявили первые случаи заражения штаммами коронавируса из ЮАР и Индии

Аргентинские специалисты впервые выявили на территории Аргентины случаи заражения индийскими и южноафриканским штаммами коронавируса.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы впервые обнаружили варианты B.1.617.2 и B.1.617.1, изначально распространявшиеся в Индии, и B.1.351, изначально распространявшийся в ЮАР", - приводит пресс-служба слова директора департамента эпидемиологии Минздрава Аналии Реарте.

По данным ведомства, индийскими штаммами были заражены двое детей, которые прибыли в Буэнос-Айреса из Парижа вместе с родителями. Южноафриканский вариант был обнаружен у жителя провинции Рио-Негра, который вернулся в Аргентину из Испании. Все трое прибыли в Аргентину 24 апреля и были сразу направлены в отель для изоляции, так как тест на коронавирус, которые они сдали в аэропорту, показал положительный результат.

Серьезных симптомов болезни у заразившихся не было.