В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,74 млн человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 282 человека, общее число жертв заболевания достигло 43 311.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 044 936, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказался результат 13 604 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 26 953 человека, общее число выздоровевших достигло 4 743 871.