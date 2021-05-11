https://news.day.az/world/1341929.html Число погибших при стрельбе в школе в Казани увеличилось до девяти - ВИДЕО
Число погибших при стрельбе в школе в Казани увеличилось до девяти - ВИДЕО
Число погибших при стрельбе в школе в Казани выросло до девяти человек, еще 10 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах, передает Day.Az.
"Погибли девять человек, среди них восемь детей и учитель. Пострадали 10 человек, четверо из них госпитализированы", - сказал источник.
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