https://news.day.az/world/1341944.html В школе Казани ликвидировали второго стрелка
В школе Казани ликвидировали второго стрелка
В школе Казани силовики ликвидировали второго стрелка в результате штурма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Молодой человек был заблокирован на четвертом этаже. Он удерживал 6-7 человек.
Его сообщник был задержан. 19-летний Ильназ Г. закончил школу №175 четыре года назад, а после ушел учится в колледж. Его отец говорит, что Ильназ не был религиозным, вел себя хорошо.
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