В школе Казани ликвидировали второго стрелка

В школе Казани силовики ликвидировали второго стрелка в результате штурма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Молодой человек был заблокирован на четвертом этаже. Он удерживал 6-7 человек.

Его сообщник был задержан. 19-летний Ильназ Г. закончил школу №175 четыре года назад, а после ушел учится в колледж. Его отец говорит, что Ильназ не был религиозным, вел себя хорошо.