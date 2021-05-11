Tesla задумала отказаться от китайской земли

Компания Tesla собирается пересмотреть свои планы по увеличению производства электромобилей в Китае и задумала отказаться от покупки дополнительной земли для расширения своего завода в Шанхае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Собеседники указали, что еще в марте Tesla не стала участвовать в торгах на покупку земли через дорогу от завода. Они считают, что это связано с напряженностью в отношениях США и Китая. Часть участка, на котором располагается завод Tesla, компания пока не использует под производство - там находится автостоянка. По мнению одного из источников Reuters, этого должно хватить, чтобы увеличить выпуск электрокаров на 300 тысяч в год. В самой компании заверили, что завод в Шанхае "развивается по плану".

Ранее эксперты предрекали США и Китаю очередную экономическую войну. На этот раз, по их мнению, она будет связана с изменениями климата. Управляющий директор Bank of America по исследованиям Хаим Исраэль предполагает, что "климатическая война" между Вашингтоном и Пекином последует за технологической и торговой войнами, поскольку именно изменение климата станет доминирующей экономической и политической темой ближайших десятилетий.