Суд оштрафовал Telegram на крупную сумму

Мировой судебный участок Таганского района Москвы в среду оштрафовал на общую сумму 5 млн рублей мессенджер Telegram по двум протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда,передает Day.Az.

"Суд признал Telegram виновным по второму протоколу, составленному по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в 2,5 млн рублей. Общая сумма штрафа по двум протоколам составляет 5 млн рублей", - сказали в суде.