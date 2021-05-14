https://news.day.az/world/1342586.html ХАМАС ударил по химзаводу в Израиле
ХАМАС ударил по химзаводу в Израиле
Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химзаводу.
Уточняется, что удар был нанесен по объекту, находящемуся в поселении Нир-Оз при помощи беспилотника.
В свою очередь, в Армии обороны Израиля сообщили о том, что "некоторое время назад система ПВО "Железный купол" перехватила беспилотный летательный аппарат, летевший из сектора Газа в сторону Израиля", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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