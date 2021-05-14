Восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл переместили к голливудским звездам

Музей восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне поместил фигуры принца Гарри и его жены Меган Маркл в экспозицию, посвященную знаменитостям Голливуда. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Их фигуры теперь будут размещены рядом с манекенами актрисы Приянки Чопры Джонас, футболиста Дэвида Бекхэма и его супруги Виктории, актеров Джорджа Клуни, Брэда Питта, Дуэйна Джонсона и Николь Кидман.

До того, как принц и его супруга отказались от своих королевских обязанностей, их фигуры были размещены рядом с фигурами королевы Елизаветы II, принца Филиппа, принца Чарльза и герцогини Корнуолльской, герцога и герцогини Кембриджских.

В январе прошлого года принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от своих королевских обязанностей - это значит, что они больше не будут представлять британскую монархию на официальных мероприятиях и заниматься общественной деятельности от ее лица.

В этом же месяце Музей восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне убрал фигуры герцога и герцогини Сассекских из экспозиции, посвященной королевской семье Великобритании.