В ЕС впервые протестировали «ковид-паспорта»

Хорватия первой в Европейском союзе успешно протестировала "ковид-паспорта". Об этом в пятницу, 14 мая, сообщил министр внутренних дел и глава национального кризисного штаба Давор Божинович, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Агентство по коммерческой деятельности, которое отвечает за разработку технического решения, успешно провело тестирование с центральным цифровым терминалом, и было подтверждено, что все ключевые компоненты хорватской системы работают и готовы начать выдачу сертификатов, которая заявлена на начало июня", - отметили в пресс-службе правительства страны.

Уточняется, что система создает QR-коды для сертификатов о тестировании, вакцинации и наличии антител к коронавирусу и производит обмен "ключами" с другими государствами, которые являются членами ЕС, посредством специального терминала.

Также система будет принимать сертификаты, которые выданы в других странах: техническую готовность подтвердили на три дня раньше, чем планировалось