Реакция Чехии на включение в список недружественных России стран

МИД Чехии рассматривает решение России внести республику в список недружественных стран как еще один шаг к обострению отношений не только с Прагой, но и с ЕС и его союзниками.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении чешского внешнеполитического ведомства.

"МИД Чехии рассматривает решение РФ как еще один шаг к обострению отношений не только с Чехией, но и с ЕС в целом и его союзниками. Кроме того, это полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, в частности в том, что касается обязательства подписавших ее сторон обеспечивать надлежащее функционирование диппредставительств и принципа недискриминации между государствами", - говорится, в частности, в заявлении.

В нем также выражается мнение, что Россия выбирает путь конфронтации в ущерб себе. "Такая мера (со стороны Москвы - ред.) также окажет косвенное влияние на возможное развитие контактов между обычными гражданами, на туризм или развитие торговых отношений. Этот акт российского правительства не меняет первоначального решения (кабмина Чехии) об ограничении численности сотрудников в посольстве РФ в Праге. В отличие от действий РФ этот наш шаг полностью соответствует международному праву", - говорится в заявлении чешского МИД.

Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.