Три ракеты выпустили из Сирии в сторону Израиля

Три ракеты были выпущены по Израилю с сирийской территории. 

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-службы Армии обороны Израиля в Twitter.

Отмечается, что один из снарядов упал на территории самой Сирии.