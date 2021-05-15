https://news.day.az/world/1342689.html Три ракеты выпустили из Сирии в сторону Израиля
Три ракеты выпустили из Сирии в сторону Израиля
Три ракеты были выпущены по Израилю с сирийской территории.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-службы Армии обороны Израиля в Twitter.
Отмечается, что один из снарядов упал на территории самой Сирии.
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