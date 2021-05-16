https://news.day.az/world/1342871.html В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,93 млн человек
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,93 млн человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 236 человек, общее число жертв заболевания достигло 44 537.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 106 862, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 11 472 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 38 814 человек, общее число выздоровевших достигло 4 932 838.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре