Байден поддержал Израиль

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте Белого дома.

В ходе переговоров Байден поддержал право Израиля "защищаться в ответ на ракетные обстрелы со стороны ХАМАС и других террористических группировок" из сектора Газа.

Также в сообщении говорится, что американский лидер "осудил беспорядочные атаки" на населенные пункты "по всему Израилю". В этот же день Байден впервые с момента вступления в должность президента США провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Он заявил Аббасу о приверженности США урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной "дипломатическим путем".

В прошлый раз Байден провел телефонный разговор с Нетаньяху 13 мая.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля - в общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию "Стражи Стены". Силы обороны страны продолжили наносить удары по целям в Газе: по данным военных, в результате разрушены дома трех высокопоставленных руководителей движения ХАМАС. В общей сложности в Газе поражены 500 целей.

Обострение началось на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим ("Аль-Кудс") оккупированной территорией - это подкреплено резолюциями СБ ООН.