Почти 3000 ракет выпущено из сектора Газа по Израилю

Палестинские радикалы выпустили с территории сектора Газа около 2900 ракет по израильским городам, сообщает пресс-служба армии Израиля. Уточняется, что статистика ведется с момента новой эскалации конфликта с 10 мая, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Отмечается, что системой противоракетной обороны "Железный купол" перехвачены 1150 ракет, порядка 450 ракет упали в самом секторе Газа, не долетев до территории Израиля.

За последние 24 часа израильская сторона нанесла ответные удары по 90 военным объектам палестинских радикалов. Среди атакованных целей - дома председателя политбюро ХАМАС Яхьи Синвара и его брата Мухаммада, который отвечает за снабжение организации. Атаке подверглись дома и офисы других высокопоставленных лидеров ХАМАС, поражены десятки цехов по производству оружия и складов с вооружениями, уничтожены 40 ракетных установок.

По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей, на территории Палестины - 145 человек, среди них 41 ребенок.