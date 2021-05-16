Между Эрдоганом и Роухани состоялся телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на CNN-Turk, главы двух стран провели обмен мнениями по региональным вопросам, в том числе по израильско-палестинскому конфликту.