https://news.day.az/world/1343102.html Между Эрдоганом и Роухани состоялся телефонный разговор
Между Эрдоганом и Роухани состоялся телефонный разговор
Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на CNN-Turk, главы двух стран провели обмен мнениями по региональным вопросам, в том числе по израильско-палестинскому конфликту.
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