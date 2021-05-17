Билл Гейтс приглашал сотрудниц на свидания

Билл Гейтс несколько раз пытался добиться расположения женщин, работавших на него в Microsoft и благотворительном фонде, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным источника издания New York Times, в 2006 году Гейтс прислал одной из сотрудниц электронное письмо с приглашением на ужин​​​. При этом в конце он написал, что "если вам некомфортно, то притворитесь, что этого никогда не было". Женщина не пошла к Гейтсу на встречу. К еще одной сотрудниц он подходил на вечеринке с предложением поужинать. Женщина, чье имя не разглашается, рассмеялась, чтобы уйти от ответа.

Всего шесть сотрудниц Microsoft и благотворительного фонда заявили, что у них были похожие инциденты, которые "создавали некомфортную рабочую среду". При этом, по их словам, поведение Гейтса не было угрожающим, он не оказывал давления и не ставил ультиматумов.

Между тем Wall Street Journal сообщило, что Гейтса связывала дружба с банкиром Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними. В 2019-м он умер в тюрьме. По данным издания, Мелинду Гейтс беспокоили контакты Билла с Эпштейном.

Как утверждают источники, Гейтс посещал встречи в доме банкира, чтобы сбежать от "токсичного брака". Билл и Джеффри встречались десятки раз. Согласно изданию, Эпштейн советовал Гейтсу развестись.