Роскомнадзор передумал блокировать Twitter

Роскомнадзор принял решение не блокировать Twitter в России и снять ограничения доступа в фиксированных сетях (связанных с ними сетях Wi-Fi). При этом замедление трафика Twitter на мобильных устройствах продолжится.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Регулятор уточняет, что Twitter Inc. выполнила требования и удалила материалы, распространение которых запрещено на территории России.