https://news.day.az/world/1343466.html Роскомнадзор передумал блокировать Twitter
Роскомнадзор передумал блокировать Twitter
Роскомнадзор принял решение не блокировать Twitter в России и снять ограничения доступа в фиксированных сетях (связанных с ними сетях Wi-Fi). При этом замедление трафика Twitter на мобильных устройствах продолжится.
Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Регулятор уточняет, что Twitter Inc. выполнила требования и удалила материалы, распространение которых запрещено на территории России.
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