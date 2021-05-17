В Евросоюзе треть населения привили от COVID-19

В Евросоюзе почти 32% населения получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщила в Twitter представитель Еврокомиссии Дана Спинант в понедельник, 17 мая, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По ее данным, в страны ЕС уже поставлено 237,5 млн доз COVID-вакцин. При этом было проведено 196,5 млн вакцинаций.

"31,8% населения получили хотя бы одну дозу вакцины", - написала Спинант.