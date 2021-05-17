https://news.day.az/world/1343487.html В Евросоюзе треть населения привили от COVID-19
В Евросоюзе треть населения привили от COVID-19
В Евросоюзе почти 32% населения получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщила в Twitter представитель Еврокомиссии Дана Спинант в понедельник, 17 мая, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
По ее данным, в страны ЕС уже поставлено 237,5 млн доз COVID-вакцин. При этом было проведено 196,5 млн вакцинаций.
"31,8% населения получили хотя бы одну дозу вакцины", - написала Спинант.
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