США намерены профинансировать пополнение запасов системы ПВО Израиля

Администрация США работает с законодательной ветвью власти по вопросу финансирования пополнения запасов системы противовоздушной обороны Израиля "Железный купол".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

"Мы привержены пополнению [запасов] системы "Железный купол". Министр обороны Израиля Бени Ганц был в Вашингтоне на прошлой неделе, я встречался с ним, глава Пентагона Ллойд Остин встречался с ним. - сказал он. - Мы работаем с Израилем, чтобы понять их потребности. Мы также работаем с Конгрессом по вопросу финансирования пополнения [запасов] системы. Это находится в стадии активного рассмотрения".