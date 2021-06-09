Байден подписал указ, отменяющий ограничения в отношении TikTok и WeChat

Президент США Джо Байден подписал в среду исполнительный указ, отменяющий введенные предыдущей американской администрацией ограничения на работу социальных сетей TikTok и WeChat. Соответствующий документ распространила пресс-служба Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Следующие указы отзываются: исполнительный указ от 6 августа 2020 года "О противодействии угрозе со стороны TikTok и принятии дополнительных мер", исполнительный указ от 6 августа 2020 года "О противодействии угрозе со стороны WeChat", исполнительный указ от 5 января 2021 года "О противодействии угрозе со стороны приложений и другого программного обеспечения, разработанного или контролируемого китайскими компаниями", - отмечается в тексте.