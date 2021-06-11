12-летний американец окончил колледж и запустил два бизнеса

Подросток из американского штата Северная Каролина окончил школу и колледж и запустил два бизнеса. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

12-летний Майк Уиммер (Mike Wimmer) всегда был способным учеником. Еще в детском саду он ездил в летний лагерь, и, когда мать приехала его забрать, воспитатели сказали: "Вы знаете, что он умеет писать свое имя и умножать?" На это женщина ответила: "Ну да, а это ненормально?"

Благодаря любви к получению знаний, учеба давалась Уиммеру легко. Но иногда его не принимали всерьез, и мальчику непросто было попасть на те занятия, которые он хотел посещать.

В свободное от учебы время американец создал две технологических компании. Первую, Next Era Innovations, он запустил, когда ему было всего семь лет.

В декабре 2020 года он закончил освоение школьной программы и сосредоточился на учебе в колледже. В начале июня у Уиммера прошло два выпускных: в школе и в колледже.

Во время пандемии новой коронавирусной инфекции юноша начал еще больше учиться. Отсутствие необходимости ходить в школу дало ему больше времени на дополнительные занятия.

Несмотря на большую учебную и рабочую нагрузку, Уиммер находит время и для типичных детских занятий.

"Моя комната заставлена машинками Hot Wheels, на полу - игрушечная железная дорога, и всюду лежат наборы Lego. Я наслаждаюсь всем - и учебой, и бизнесом - и в то же время остаюсь ребенком", - пояснил он.