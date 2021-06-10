Больше никакого армянского коньяка

Правительство Армении одобрило на заседании в четверг финансовое соглашение с ЕС, предусматривающее предоставление Еревану 3 миллионов евро в рамках процесса плавного отказа от географического указания "коньяк" для армянской алкогольной продукции, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Предусмотренная соглашением программа финансируется из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Общая стоимость - 3 миллиона евро. Цель финансового соглашения - содействовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания "коньяк" для армянской продукции", - говорится в постановлении армянского правительства, проект которого представил министр экономики Ваан Керобян.

В Ереване подчеркивают, что проект реализуется в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС.