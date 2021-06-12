В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 22 человека

За последние сутки в Грузии выявлено 794 случая заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 22 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 353 443, число умерших выросло до 5 034.

От коронавируса вылечились 338 318 человек.