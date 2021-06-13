США выделят Украине 150 миллионов долларов военной помощи

Новая военная помощь США Украине составит 150 миллионов долларов/

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил официальный представитель министерства обороны Джон Кирби.

"Сегодня министерство объявляет новый пакет помощи в размере 150 миллионов долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность своей страны и улучшить взаимодействие с НАТО", - сказал он во время брифинга в пятницу.

Этот пакет включает в себя такие средства, как два противоартиллерийских радара, несколько беспилотных летательных аппаратов и защищенные средства связи, добавил Кирби.

США также продолжат оказывать помощь Украине в обеспечении безопасности, включая предоставление стране летального оружия, отметил он.

Ранее комитет по иностранным делам сената США принял двухпартийный законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", который увеличивает ежегодную американскую военную помощь Киеву до 300 миллионов долларов, включая летальное оружие.