Разлив нефти у берегов Корсики

Гигантские нефтяные пятна дрейфуют у Корсики и вот-вот достигнут восточного побережья французского острова. Власти ввели в действие план по защите от загрязнения, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Полосу из нефтепродуктов длиной более чем 35 километров обнаружили на морской поверхности в пятницу во время военных учений. Под угрозой - зона курортных пляжей между коммунами Алерия и Соленцара.

Жан-Ноэль Профизи, мэр коммуны Серра-ди-Фьюморбо, Корсика:

"Пока изменений нет. Но вчера вечером пятно было в нескольких километрах от берега, а сегодня утром - уже на расстоянии 800 метров. Значит, ситуация может поменяться и очень резко. Пожарные расчёты на месте, план "Полмар" (на случай загрязнения морской среды) активирован. Да, это успокаивает. Но всё может измениться очень быстро. Два пятна по 200 и 280 гектаров - это вовсе не пустяк".

Вероятнее всего, загрязнение стало следствием сброса нефтепродуктов проходящими мимо судами. К ликвидации последствий готовятся около сотни пожарных, спасателей, сотрудников сил безопасности. В район направлены спецсуда для откачки нефтепродуктов. Также задействованы военные корабли и самолёты ВВС.