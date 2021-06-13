https://news.day.az/world/1352176.html Последствия мощного взрыва в Китае сняли на видео - ВИДЕО
Последствия мощного взрыва в Китае сняли на видео - ВИДЕО
Очевидцы сняли на видео последствия мощного взрыва в одном из кварталов китайского города Шиянь. В результате ЧП погибло 12 человек, еще 144 пострадали, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как сообщают местные СМИ, взрыв газа прогремел рядом со зданием рынка. На кадрах видно, что в домах, расположенных в эпицентре взрыва, выбило стекло. Улица оказалась усыпана осколками и кусками бетона.
Отмечается, что в связи с инцидентом мобилизованы все пожарные расчеты. В больницы продолжают поступать раненые. Количество пострадавших в ближайшее время может увеличиться.
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