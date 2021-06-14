Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 175 млн

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 175 млн, увеличившись за сутки более чем на 387 тыс.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло за 24 часа более чем на 10,1 тыс., превысив 3,79 млн.

В ВОЗ поступили сведения о 175 306 598 инфицированных коронавирусом и 3 792 777 умерших. Число заразившихся увеличилось на 387 209, летальных исходов - на 10 158.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 150 млн инфицированных была превзойдена в мире 30 апреля. Таким образом менее чем за полтора месяца коронавирусом заразились еще более 25 млн человек.

Более 48% случаев инфицирования за минувшие сутки приходится на Северную и Южную Америку (187 256), на втором месте Юго-Восточная Азия (97 990), на третьем - Европа (42 288).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 33 120 623. Далее следуют Индия (29 439 989), Бразилия (17 296 118), Франция (5 632 993), Турция (5 325 435), Россия (5 208 687), Великобритания (4 558 498), Италия (4 243 482), Аргентина (4 093 090), Испания (3 729 458), Германия (3 714 969) и Колумбия (2 694 707).