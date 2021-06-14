В Техасе автомобиль наехал на толпу - десятки пострадавших

Автомобиль, участвовавший в гоночном заезде, наехал на толпу зрителей в американском штате Техас, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По его данным, машина, по неизвестным причинам, протаранила ограждение и сбила людей. По предварительной информации, в результате были госпитализированы восемь человек, трое находятся в критическом состоянии. В Twitter пишут, что в целом пострадали не менее 29 человек.