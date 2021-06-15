https://news.day.az/world/1352338.html В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,2 млн человек
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,2 млн человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 74 человека, общее число жертв заболевания достигло 48 795.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 336 073, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 5 626 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 4 585 человек, общее число выздоровевших достигло 5 206 836.
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