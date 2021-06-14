В Турцию прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V»

Первая партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в Турцию. Об этом сообщается на сайте газеты Gunboyu, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, 14 июня самолет с первой российской вакциной от коронавирусной инфекции приземлился в международном аэропорте Эсенбога в Анкаре. В Турции отметили, что российский препарат поможет ускорить вакцинацию в стране. По информации Министерства здравоохранения, за последние четыре дня в Турции COVID-19 заразились 200 тысяч человек, число новых заболеваний при этом продолжает расти.

Ранее в мае турецкий Минздрав одобрил российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для экстренного использования. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В организации отметили, что применение препарата турецкой стороной "позволит спасти множество жизней, предотвратить распространение вируса и сформировать долгосрочный иммунитет у населения".

28 апреля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что республика закупит 50 миллионов доз российской вакцины от коронавируса. Первая поставка ожидается в мае, а вся партия будет доставлена в страну в течение полугода.