19-летнего рэпера Майкла Брока застрелили в его доме

В США в Луизиане членами конкурирующей группы застрелен рэпер Майкл Брок из группы Three-13. Об этом в понедельник, 14 июня, передает Day.Az со ссылкой на Daily Star.

По информации издания, 19-летнего музыканта застрелили 7 июня на пороге его собственного дома в жилом комплексе Sunset Acres, когда он открыл дверь. В тот момент в квартире были и другие люди, в том числе 7-летний ребенок.

Майкла расстрелял из полуавтоматической винтовки AR-15 его ровесник Таудж Таплин. Затем молодой человек скрылся с места преступления на автомобиле, за рулем которого сидел 19-летний Куардавион Уайт.

Автомобиль с подозреваемыми был остановлен спустя три дня после стрельбы в Техасе. Конкуренты убитого рэпера попытались скрыться от полиции, однако после погони были задержаны.