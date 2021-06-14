Елизавета II назвала причины отказа от престола

Королева Великобритании Елизавета II назвала две причины, по которым она могла бы отказаться от престола. Об этом сообщил биограф Мэтью Деннисон (Matthew Dennison), его слова передает Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователь отметил, что королева обсудила возможность отказа от королевских полномочий со своей кузиной Маргарет Роудс. По его словам, Елизавета II заявила в письме родственнице, что оставит престол только в случае инсульта или болезни Альцгеймера.

Деннисон также заявил об уверенности в том, что королева будет исполнять свои полномочия всю жизнь. Другие эксперты разделяют его позицию. Королевский историк Хьюго Викерс подчеркнул, что у Елизаветы II отличное здоровье, и понадеялся, что она останется на британском престоле как можно дольше.

13 июня стало известно, что Елизавета II пожаловала рыцарские титулы создателям вакцины от COVID-19. Так, профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, руководившая процессом создания британского препарата от коронавируса, стала дамой-командором ордена Британской империи. Кроме медиков почетные награды от Елизаветы II получили деятели культуры и искусства, спорта, благотворительности.