Корреспондент NBC рассказал о разговоре с Путиным без камер

Корреспондент NBC Кир Симмонс в интервью телеканалу рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным без камер. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Симмонса российский лидер после интервью продолжил с ним беседу без камер, "наклоняясь вперед, глядя мне в глаза". "Он убеждал меня, например, в том, что, как он считает, Запад финансирует оппозиционные группировки в Москве", - заявил журналист.