В Иране за последние сутки от COVID-19 скончались 134 человека

В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 134 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Число умерших от коронавируса в стране выросло до 82 351.

В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 10 216 человек, число инфицированных достигло 3 049 648.