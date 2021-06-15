https://news.day.az/world/1352750.html В Иране за последние сутки от COVID-19 скончались 134 человека
В Иране за последние сутки от COVID-19 скончались 134 человека
В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 134 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Число умерших от коронавируса в стране выросло до 82 351.
В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 10 216 человек, число инфицированных достигло 3 049 648.
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