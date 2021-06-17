На МКС не удалось развернуть новую солнечную панель

мериканский и европейский космонавты вышли в космос, чтобы развернуть новую солнечную панель на борту Международной космической станции, но им это не удалось. Об этом пишет Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщили в NASA, во время монтажных работ возникли сложности с крепежным механизмом.

Астронавты Шейн Кимбро и Томас Песке вышли в космос в 08.11 по времени Восточного побережья США (в 15.11 мск) из модуля Quest. Они пробыли в космосе больше семи часов вместо запланированных шести с половиной.

Кроме того, ү американского специалиста возникли проблемы со скафандром, из-за чего н вернулся в шлюзовой отсек, где был вынужден перезагрузить системы оборудования и проверки скафандра. После этого он смог продолжить работы. Тем не менее, был потерян час времени.