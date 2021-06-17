В Италии разрешили свадьбы

Платье невесты и маска на лице: итальянские пары наконец получили разрешение играть свадьбы. Чтобы получить приглашение, гости церемонии должны либо сдать тест на антиген к коронавирусу, либо уже быть вакцинированными. Кроме этого на входе в ресторан измеряют температуру, а рядом с угощениями стоит гель-антисептик. Жених и невеста также обязаны составить полный список гостей и сразу же проинформировать их, если кто-то из присутствующих заболеет, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Ливиа Регилло и Тициано Спина должны были пожениться еще в марте 2020. Но ковид нарушил их планы.

"Мы переносили дату свадьбы много раз. Каждый раз искали новое решение и до последней минуты надеялись, что ничего не поменяется", - говорит жених Тициано Спина.

"Мы хотели пригласить более трехсот гостей. Здесь это было бы невозможно. Мы нашли другое, очень красивое, место, но обстоятельства сложились так, что девятого марта всё закрылось из-за COVID-19, и нам пришлось отложить свадьбу более чем на год", - рассказала невеста Ливиа Регилло.

Италия - первая страна в Европе, которая установила на своей территории локдаун в марте прошлого года. Итальянская свадебная индустрия особенно сильно пострадала от пандемии. Всего бизнес потерял от 85 до 100 процентов товарооборота.