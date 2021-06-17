https://news.day.az/world/1353510.html В Москве произошел пожар в строящейся многоэтажке - ВИДЕО
В Москве произошел пожар в строящейся многоэтажке - ВИДЕО
Пожар произошел в 15-этажном доме на юго-востоке Москвы.
Как передает Day.Az, в распоряжении РЕН-ТВ появились кадры с места, на которых видно сильное задымление.
Пожар произошел на улице 1-я Машиностроения.
По предварительным данным, возгорание зафиксировано в строящемся здании.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре