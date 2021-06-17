В Москве произошел пожар в строящейся многоэтажке

Пожар произошел в 15-этажном доме на юго-востоке Москвы.

Как передает Day.Az, в распоряжении РЕН-ТВ появились кадры с места, на которых видно сильное задымление.

Пожар произошел на улице 1-я Машиностроения.

По предварительным данным, возгорание зафиксировано в строящемся здании.