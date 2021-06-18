В 4 регионах России ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

На работу только через прививку - московских таксистов отключат от заказов через агрегаторы, если они не вакцинируются от ковида до 15 июля. А в Подмосковье непривитых водителей такси и автобусов не выпустят на маршруты. Решение об обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг в столичном регионе было принято накануне. Сегодня по этому пути решили идти также Сахалин и Кемерово, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Работаешь с людьми - надо вакцинироваться. Сделать прививку сотрудникам сферы быта и услуг решили и в регионах. Требования те же: привиться должны 60 процентов работников.

Первой такие правила ввела Москва, вслед за ней Кемеровская область и Сахалин. Власти Подмосковья и вовсе не будут допускать к работе непривившихся водителей автобусов и такси. Те, кто работает в сфере услуг, новость о необходимой вакцинации восприняли как данность.

Ввести вакцинацию заставила сложная эпидемиологическая ситуация. В Москве темпы госпитализации за последние две недели выросли более чем на 70 процентов. В Кузбассе с начала июня выявили тысячу новых случаев заражения. А суточный прирост заболевших за две недели лета вырос на 75 процентов. На Сахалине количество свободных коек в больницах сократилось почти в три раза. Коэффициент распространения инфекции там около двух процентов.

В Санкт-Петербурге пока ужесточаются ковид-ограничения. С сегодняшнего дня максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий не больше трех тысяч человек. Кинотеатры вновь могут быть заполнены лишь наполовину. Ограничения коснулись и мероприятий на открытом воздухе. В фан-зоне Евро-2020 прекращена продажа любых продуктов питания.