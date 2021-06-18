Канада продлила режим закрытия границы с США из-за пандемии

Канадско-американская граница останется закрытой из-за пандемии коронавируса минимум до 21 июля. Об этом в пятницу сообщил канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нашим главным приоритетом является борьба с пандемией COVID-19 и безопасность канадцев. В координации с США мы продлеваем рестрикции на необязательные международные поездки, в том числе и в Соединенные Штаты, до 21 июля 2021 года", - написал он в Twitter.

Канада закрыла границу с США 21 марта 2020 года, запретив все необязательные передвижения граждан двух стран. Как пояснил тогда премьер-министр Джастин Трюдо, эти ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного режима перемещения людей через границу. Срок действия текущих ограничений рассчитан до 21 июня.

Канада и США имеют самую протяженную в мире сухопутную границу. Ее длина составляет почти 9 тыс. км.