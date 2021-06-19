https://news.day.az/world/1354076.html В Антверпене обрушилось здание школы, есть пострадавшие
В Антверпене обрушилось здание школы, есть пострадавшие
По меньшей мере один человек погиб, девять пострадали в результате обрушения здания начальной школы в Антверпене.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство DPA.
По его данным, инцидент произошел, когда в здании велись строительные работы. Предполагается, что все пострадавшие являются работниками ремонтных служб.
Агентство Belga сообщило, что местонахождение еще пяти человек остается неизвестным, поисково-спасательные работы продолжаются.
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