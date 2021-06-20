https://news.day.az/world/1354225.html Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО
Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО
Турецкие беспилотники будут обеспечивать безопасность восточных границ НАТО. Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау. Речь идет о самолетах, которые страна приобрела у Турции. Это 24 летательных аппарата Bayraktar TB2, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.
О приобретении машин еще в мае говорил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Теперь глава МИД подтвердил закупку и подчеркнул, что беспилотники укрепят потенциал польской армии.
Рау добавил, что НАТО постоянно сталкивается с угрозой безопасности на границах стран - членов Альянса.
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