Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО

Турецкие беспилотники будут обеспечивать безопасность восточных границ НАТО. Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау. Речь идет о самолетах, которые страна приобрела у Турции. Это 24 летательных аппарата Bayraktar TB2, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

О приобретении машин еще в мае говорил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Теперь глава МИД подтвердил закупку и подчеркнул, что беспилотники укрепят потенциал польской армии.

Рау добавил, что НАТО постоянно сталкивается с угрозой безопасности на границах стран - членов Альянса.