ВМС Украины провели тактические учения с авиацией в Черном море

Военно-морские силы Украины провели в Черном море тактические учения, подключив морскую пехоту и авиацию. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в учениях приняли участие корабельная десантная группа, дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация, а также авиация Воздушных сил.

Мероприятие разделили на несколько этапов. Задействованные в учениях военнослужащие провели отработку противокатерной обороны, тактического маневрирования, передачу грузов во время движения, смоделировали ситуацию с оказанием помощи аварийному кораблю, подключив аварийно-спасательную группу.

Руководитель учений, командир флотилии капитан 1 ранга Юрий Федаш рассказал, что тактические этапы противокатерной обороны на переходе морем осуществлялись с выполнением боевых упражнений по морским целям. "К эпизоду приобщались боевые расчеты морской пехоты, которые показали высокую готовность и хороший огневой показатель", - добавил он, подчеркнув, что в этом году военные впервые тренировались с используемыми странами НАТО надувными мишенями Killer Tomatoes.