В США из-за бури погибли 12 человек

Циклон вызвал проливные дожди, наводнения и сильный ветер на территории американского штата Алабама, это привело к гибели 12 человек, сообщила в воскресенье газета USA Today, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Не менее 10 человек, в том числе девять детей, погибли при столкновении двух автомобилей. Причиной ДТП стали погодные условия.

Кроме того, взрослый и ребенок погибли при падении дерева на жилой дом.