https://news.day.az/world/1354388.html В США из-за бури погибли 12 человек
В США из-за бури погибли 12 человек
Циклон вызвал проливные дожди, наводнения и сильный ветер на территории американского штата Алабама, это привело к гибели 12 человек, сообщила в воскресенье газета USA Today, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Не менее 10 человек, в том числе девять детей, погибли при столкновении двух автомобилей. Причиной ДТП стали погодные условия.
Кроме того, взрослый и ребенок погибли при падении дерева на жилой дом.
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