В Армении во время подсчета голосов отключили свет

В разных населенных пунктах Армении после начала подсчета голосов были отключения электричества. Об этом сообщают пользователи в сети Facebook.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, света нет в Лорийской области (Ванадзор, Спитак, в разных селах Спитака), Ширакcкой области (Гюмри, Артик и ряд сел), Тавушской области (Дилижан, Ноемберян), Армавирской области (Мецамор и Армавир), Арагацотнской области (Апаран и ряд сел). Также есть сообщения об отключениях электричества в ереванских административных районах Малатия-Себастия и Эребуни.

В разных общинах отключения продлились от пары минут до получаса.

В ЗАО "Электрические сети Армения" получить информацию по данному вопросу пока не удается.