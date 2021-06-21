"Гражданский договор" Пашиняна по-прежнему лидирует на выборах в парламент

Центральная избирательная комиссия продолжает обновлять данные по результатам голосования на выборах в парламент Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По итогам обработки бюллетеней с 268 избирательных участков по-прежнему лидирует "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна. За него проголосовали 61,7% избирателей. На втором месте блок "Айастан" второго президента Роберта Кочаряна, который получил 17,66% голосов. На третьем месте "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна с 5,32%.

В целом картина выглядит следующим образом.

1. "Справедливая Армения" - 0,35

2. "Армянский национальный конгресс" - 0,72

3. "Гражданский договор" - 61,7

4. Национально-христианская партия "Зартонк" ("Пробуждение") - 0,33%

5. Партия "Свобода" - 0,8%

6. Блок "Честь имею" - 5,26%

7. Партия "Единая Родина" - 0,7%

8. Партия "Всеармянская национальная государственность" - 0,11%

9. Партия "Просвещенная Армения" - 1,24%

10. Партия "Наш дом - Армения" - 0,54%

11. Партия "Республика" - 2%

12. Партия "Армянская родина" - 0,5%

13. Блок "Свободная Родина" - 0,24%

14. Партия "Процветающая Армения" - 5,32%

15. Демократическая партия Армении - 0,35%

16. Партия "Национально-консервативное движение 5165" - 0,51%

17. Социал-демократическая партия "Выбор гражданина" - 0,14%

18. Блок "Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян" - 0,67%

19. Партия "Национальная повестка" - 0,03

20. Партия "Верелк" ("Подъем") - 0,04

21. Либеральная партия - 0,72%

22. Партия "Армянские орлы - Единая Армения" - не участвовала в выборах

23. Европейская партия Армении - 0,022%

24. Блок "Айастан" ("Армения") - 17,66%

25. Партия "Национально-демократический полюс" - 0,78

26. Партия "Суверенная Армения" - 0,042

20 июня в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. В них приняли участие 25 политических сил - 21 партия и 4 блока. Из 2,578 миллиона граждан, обладающих избирательным правом, в голосовании приняли участие 1 281 174 или 49,4%.