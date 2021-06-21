"Гражданский договор" Пашиняна по-прежнему лидирует на выборах в парламент - ЦИК Армении
Центральная избирательная комиссия продолжает обновлять данные по результатам голосования на выборах в парламент Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
По итогам обработки бюллетеней с 268 избирательных участков по-прежнему лидирует "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна. За него проголосовали 61,7% избирателей. На втором месте блок "Айастан" второго президента Роберта Кочаряна, который получил 17,66% голосов. На третьем месте "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна с 5,32%.
В целом картина выглядит следующим образом.
1. "Справедливая Армения" - 0,35
2. "Армянский национальный конгресс" - 0,72
3. "Гражданский договор" - 61,7
4. Национально-христианская партия "Зартонк" ("Пробуждение") - 0,33%
5. Партия "Свобода" - 0,8%
6. Блок "Честь имею" - 5,26%
7. Партия "Единая Родина" - 0,7%
8. Партия "Всеармянская национальная государственность" - 0,11%
9. Партия "Просвещенная Армения" - 1,24%
10. Партия "Наш дом - Армения" - 0,54%
11. Партия "Республика" - 2%
12. Партия "Армянская родина" - 0,5%
13. Блок "Свободная Родина" - 0,24%
14. Партия "Процветающая Армения" - 5,32%
15. Демократическая партия Армении - 0,35%
16. Партия "Национально-консервативное движение 5165" - 0,51%
17. Социал-демократическая партия "Выбор гражданина" - 0,14%
18. Блок "Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян" - 0,67%
19. Партия "Национальная повестка" - 0,03
20. Партия "Верелк" ("Подъем") - 0,04
21. Либеральная партия - 0,72%
22. Партия "Армянские орлы - Единая Армения" - не участвовала в выборах
23. Европейская партия Армении - 0,022%
24. Блок "Айастан" ("Армения") - 17,66%
25. Партия "Национально-демократический полюс" - 0,78
26. Партия "Суверенная Армения" - 0,042
20 июня в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. В них приняли участие 25 политических сил - 21 партия и 4 блока. Из 2,578 миллиона граждан, обладающих избирательным правом, в голосовании приняли участие 1 281 174 или 49,4%.
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