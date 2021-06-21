Скандальные выборы в Армении: Партия Пашиняна набирает почти 54% голосов

Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует на досрочных выборах в парламент после подсчета 99% голосов, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По данным ЦИК Армении, по подсчетам 1 млн 279 583 голосов, партия Пашиняна набрала 53,98%, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 21,1%.

Блок "Честь имею" набрал 5,21%, а партия "Процветающая Армения" - 3,96%.